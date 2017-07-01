Работа, которую ты делаешь, будет приносить пользу большому количеству людей
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«Судостроительному заводу «ЗАЛИВ» требуются:
- рабочие ВСЕХ судостроительных профессий;
- мастера, инженеры – технологи и инженеры-конструкторы;
- электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах;
- стропальщики;
- мастер производственного и вспомогательного участков;
- а также представители многих других специальностей;
(электрики, водители, инженеры-механики, станочники, подсобные рабочие и т.д.)
Полный социальный пакет, в том числе право на досрочный выход на пенсию
Иногородним предоставляется общежитие
или возможность приобретения жилья в рассрочку
Достойная заработная плата с выплатой 2 раза в месяц
Для Квалифицированных специалистов СКМС, Электросварщиков,
Трубопроводчиков (4 -5 разряда) оплата труда составляет
от 40 000 рублей в месяц.
По вопросам трудоустройства обращайтесь по адрес
г. Керчь ул. Танкистов 4, отдел кадров «Судостроительного завода «ЗАЛИВ» тел: 3-35-01, 3-75-59, +7(978) 119-21-45
Молодёжный комитет СЗ «ЗАЛИВ»
Спорт, Творчество, Новые Знакомства, Поддержка в любой ситуации
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