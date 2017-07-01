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08 июля, в День Рыбака, Гриль-бар ИНКИ приглашает на концерт рок-группы «Два моря». Неутомимые труженики гитарного рока и неординарных ритмов не оставят равнодушными любителей настоящего русского рока. Угощаем традиционными комплиментами. Желаешь провести незабываемый вечер в ритме и драйве?

Тогда звони по номеру и бронируй стол для себя и друзей +7 978 815 95 17

P.S. Отплываем 08 июля в 20.00))

Ищи нас:



Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3

Бронь столов: +7 978 815 95 17



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