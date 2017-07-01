У Вас появилась уникальная возможность романтического ужина, празднования свадьбы, юбилея, корпоративного мероприятия в единственном в городе кафе на пляже «Рыбацкий Стан» Комплекса отдыха «Жемчужина моря».
В Вашем распоряжении лучшее в Крыму звуковое и светомузыкальное оборудование, самый большой экран для караоке, проекций фото, видео и музыкальных клипов, самое лучшее в России караоке оборудование и оборудование для живой музыки.
Вы можете провести церемонию с фото сессией на панорамной крыше у моря, на пляже, в единственном в Керчи мини Ботаническом саду среди парка роз, кедров, сосен и можжевельников в одном из наших отелей.
Приглашаем гостей и партнеров для сотрудничества по организации торжеств.
Наш сайт и адрес:
Комплекс отдыха «Жемчужина моря»
г. Керчь, ул. Нижнеприморская д.28 [email protected]
Телефоны для заказа и переговоров:
+7 978 912 74 13
+7 988 417 77 20