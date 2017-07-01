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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Керченский государственный морской технологический университет»

предоставляет уникальную возможность получить высшее образование,

поступив по результатам вступительных экзаменов в университете (без ЕГЭ)

Мы приглашаем:

- выпускников колледжей, техникумов и училищ любого года выпуска (бесплатное и платное обучение);

- выпускников школ Крыма 2017 г. (бесплатное и платное обучение);

- лиц, имеющих высшее образование (платное обучение);

Большое количество бюджетных (бесплатных) мест!

Успейте подать документы

(аттестат/диплом с приложением, паспорт, 2 фото 3х4 см)

до 11 июля – на очную форму,

до 31 июля – на заочную форму обучения.

Прием по результатам ЕГЭ – до 26 июля - на очную форму, до 10 августа на заочную форму обучения.

Университет проводит подготовку

по следующим направлениям и специальностям высшего образования:

Бакалавриат и магистратура

Экология и природопользование

Технологические машины и оборудование

Водные биоресурсы и аквакультура

Продукты питания животного происхождения

Электроэнергетика и электротехника

Социальная работа – только бакалавриат и только платное

Экономика (профиль - Экономика предприятий и организаций) – только платное

Экономика (профиль – Бизнес-аналитика) – только платное

Экономика (профиль - Бухгалтерский учет, анализ и аудит) – только платное

Экономика (профиль – Финансы и кредит) – только платное

Специалитет

Судовождение

Эксплуатация судовых энергетических установок

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

Ждем Вас по Орджоникидзе, 82, 2 этаж.

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 ч. без перерыва (в субботу 8 июля – с 9 до 15 ч).

Приемная комиссия:

+7(978)714-15-13, +7(36561)3-20-76,

сайт kgmtu.ru.