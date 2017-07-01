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Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предоставляет услуги в прохождении медицинской комиссии для детей, поступающих в детские сады, санатории, летние лагеря и в учебные заведения.

Перед началом занятий в детском саду или в школе ребенка нужно обязательно показать врачам, проверить его здоровье (прохождение медицинской комиссия для детей, поступающих в детские сады, санатории, летние лагеря и в учебные заведения, является обязательным и проводится в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ 151 от 07.05.98г., 154 от 05.05.99, 241 от 03.07.2000г.)

Начинаются утомительные хождения по кабинетам, долгие стояния в очередях. Но всего этого можно избежать, если обратиться в Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН». Вы не должны отстаивать длинные очереди. Наши врачи работают для Вас!

Вам необходимо пройти комиссию срочно? Тогда приглашаем вас в Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН». Центр предоставляет клиентам возможность оперативно пройти комиссию с максимальным комфортом для себя, без спешки и суеты в одном месте. Вы проходите обследование и сдаете все необходимые анализы. В нашем центре комиссию можно пройти в самые короткие сроки, по очень демократичной цене.

Даже если родители уверены, что с малышом все в порядке, посещение врачей необходимо, особенно, если у ребенка есть какие-то хронические заболевания или предрасположенность к болезням. Многие заболевания в своей начальной стадии протекают бессимптомно, и неспециалисту выявить их очень сложно. Именно поэтому регулярное посещение врачей так важно!

Документы для прохождения медицинской комиссии: амбулаторная карта ребенка, прививочный сертификат, паспорт законного представителя.

Перечень специалистов:

Невролог;

Офтальмолог;

Хирург;

Стоматолог;

Оториноларинголог (ЛОР);

Гинеколог (для девочек);

Психиатр.

Анализы

Общий анализ крови

Анализ на сахар крови

Общий анализ мочи

Кал на я/глист

ЭКГ

Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.

По результатам прохождения медицинского осмотра заключение выдает опытный педиатр, делая вывод о состоянии здоровья ребенка: выставляет заключительный диагноз, оценивает физическое и нервно-психическое развитие, определяет группу здоровья, медицинскую группу для занятия физкультурой, дает медико-педагогическое заключение и рекомендации. Для получения заключения педиатра при себе необходимо иметь амбулаторную карту и прививочную форму!

Опытные врачи Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» позаботятся о здоровье Ваших детей!

Также, в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» «АКВА МЕД МАРИН» предлагается пройти ультразвуковое исследование детям от 0 до 18 лет. УЗИ в нашей клинике выполняется на единственном в городе ультразвуковом диагностическом сканере Экспертного класса SonoScape S40Exp с использованием специальных детских датчиков.

Компания SonoScape уделила особое внимание допплеровским режимам и является экспертом в своем классе, что позволяет с легкостью, но в то же время с уникальной точностью проводить исследования с постановкой наиболее точного диагноза. Цветной допплер помогает точной диагностике патологии сосудов и сердца у детей.

УЗИ проводят высококвалифицированные врачи ультразвуковой диагностики, владеющие широким комплексом исследовательских методик и имеющие опыт работы с детьми с рождения.

В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»можно пройти следующие виды детского УЗИ:

брюшной полости;

щитовидной железы;

почек и надпочечников;

вилочковой железы;

головного мозга (нейросонография);

сердца (эхокардиография);

шейного отдела позвоночника;

сосудов нижних и верхних конечностей;

сосудов почек;

сосудов шеи и головы;

суставов (тазобедренных, голеностопных, лучезапястных локтевых, фаланговых, коленных);

желудка новорожденным и детям первых месяцев жизни при дифференциальной диагностике пилоростеноза и пилороспазм;

молочных желез девочкам и грудных желез мальчикам;

мягких тканей;

лимфатических узлов.

Обратитесь к педиатру – доктор назначит те виды УЗИ, которые необходимы именно Вашему малышу!

Наша клиника также предлагает профессиональную помощь в лечении всех видов болезней - «Ухо-горло-нос» у детей. Мы работаем с лучшими отоларингологами Керчи. Обратившись к нам, вы получите профессиональную диагностику и консультацию отоларинголога, а в случае необходимости – качественное лечение.

При наличии первых симптомов, доверьтесь профессиональному лечению. Даже если симптомы слабые, нужно на начальном этапе диагностировать болезнь, чтобы избежать возможных последствий. У маленьких детей сложнее понять причины болезней. Признаками ЛОР-заболеваний у ребёнка могут служить заложенность носа, из-за чего малыш плохо берёт грудь или бутылочку, гнусавость. Если малыш спит с открытым ртом, плохо слышит или часто плачет – незамедлительно обратитесь к отоларингологу. Несвоевременное лечение может перевести обычные ОРВИ в разряд хронических заболеваний. Чаще всего диагнозами клиентов ЛОРа являются:

различные стадии синуситов (гаймориты, фронтиты);

риниты, инфекционные и аллергические;

отиты;

фарингиты;

ларингиты;

тонзиллиты.

Опытный врач установит причину болезни и назначит требуемое лечение.

В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»проводится плановая вакцинация детей с 3-х месячного возраста вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг:

УЗИ-диагностика:

сосудов головного мозга;

сосудов верхних и нижних конечностей;

поджелудочной железы;

печени;

брюшной полости;

почек;

щитовидной железы;

лимфоузлов;

слюнных желез;

суставов;

органов мошонки;

инородных тел, грыж;

молочных желез;

органов малого таза;

доплерография сосудов внутренних органов;

мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Отоларинголог (ЛОР);

Нефролог;

Невропатолог;

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Гастроэнтеролог;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед;

Детский кардиолог.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» проводит оптимальную ценовую политику, поэтому услуги пользуются спросом и доступны любым категориям граждан. У нас вы найдёте оптимальное соотношение цен и качества.

Записаться на прием можно по телефонам:

+ 7 (978) 8 47 47 14

+7 918 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Наш e-mail: [email protected]

Вся информация на сайте: www.akvamedmarin.com

Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу)

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)