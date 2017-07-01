Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предоставляет услуги в прохождении медицинской комиссии для детей, поступающих в детские сады, санатории, летние лагеря и в учебные заведения.
Перед началом занятий в детском саду или в школе ребенка нужно обязательно показать врачам, проверить его здоровье (прохождение медицинской комиссия для детей, поступающих в детские сады, санатории, летние лагеря и в учебные заведения, является обязательным и проводится в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ 151 от 07.05.98г., 154 от 05.05.99, 241 от 03.07.2000г.)
Начинаются утомительные хождения по кабинетам, долгие стояния в очередях. Но всего этого можно избежать, если обратиться в Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН». Вы не должны отстаивать длинные очереди. Наши врачи работают для Вас!
Вам необходимо пройти комиссию срочно? Тогда приглашаем вас в Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН». Центр предоставляет клиентам возможность оперативно пройти комиссию с максимальным комфортом для себя, без спешки и суеты в одном месте. Вы проходите обследование и сдаете все необходимые анализы. В нашем центре комиссию можно пройти в самые короткие сроки, по очень демократичной цене.
Даже если родители уверены, что с малышом все в порядке, посещение врачей необходимо, особенно, если у ребенка есть какие-то хронические заболевания или предрасположенность к болезням. Многие заболевания в своей начальной стадии протекают бессимптомно, и неспециалисту выявить их очень сложно. Именно поэтому регулярное посещение врачей так важно!
Документы для прохождения медицинской комиссии: амбулаторная карта ребенка, прививочный сертификат, паспорт законного представителя.
Перечень специалистов:
- Невролог;
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Стоматолог;
- Оториноларинголог (ЛОР);
- Гинеколог (для девочек);
- Психиатр.
Анализы
- Общий анализ крови
- Анализ на сахар крови
- Общий анализ мочи
- Кал на я/глист
ЭКГ
Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.
По результатам прохождения медицинского осмотра заключение выдает опытный педиатр, делая вывод о состоянии здоровья ребенка: выставляет заключительный диагноз, оценивает физическое и нервно-психическое развитие, определяет группу здоровья, медицинскую группу для занятия физкультурой, дает медико-педагогическое заключение и рекомендации. Для получения заключения педиатра при себе необходимо иметь амбулаторную карту и прививочную форму!
Опытные врачи Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» позаботятся о здоровье Ваших детей!
Также, в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» «АКВА МЕД МАРИН» предлагается пройти ультразвуковое исследование детям от 0 до 18 лет. УЗИ в нашей клинике выполняется на единственном в городе ультразвуковом диагностическом сканере Экспертного класса SonoScape S40Exp с использованием специальных детских датчиков.
Компания SonoScape уделила особое внимание допплеровским режимам и является экспертом в своем классе, что позволяет с легкостью, но в то же время с уникальной точностью проводить исследования с постановкой наиболее точного диагноза. Цветной допплер помогает точной диагностике патологии сосудов и сердца у детей.
УЗИ проводят высококвалифицированные врачи ультразвуковой диагностики, владеющие широким комплексом исследовательских методик и имеющие опыт работы с детьми с рождения.
В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»можно пройти следующие виды детского УЗИ:
- брюшной полости;
- щитовидной железы;
- почек и надпочечников;
- вилочковой железы;
- головного мозга (нейросонография);
- сердца (эхокардиография);
- шейного отдела позвоночника;
- сосудов нижних и верхних конечностей;
- сосудов почек;
- сосудов шеи и головы;
- суставов (тазобедренных, голеностопных, лучезапястных локтевых, фаланговых, коленных);
- желудка новорожденным и детям первых месяцев жизни при дифференциальной диагностике пилоростеноза и пилороспазм;
- молочных желез девочкам и грудных желез мальчикам;
- мягких тканей;
- лимфатических узлов.
Обратитесь к педиатру – доктор назначит те виды УЗИ, которые необходимы именно Вашему малышу!
Наша клиника также предлагает профессиональную помощь в лечении всех видов болезней - «Ухо-горло-нос» у детей. Мы работаем с лучшими отоларингологами Керчи. Обратившись к нам, вы получите профессиональную диагностику и консультацию отоларинголога, а в случае необходимости – качественное лечение.
При наличии первых симптомов, доверьтесь профессиональному лечению. Даже если симптомы слабые, нужно на начальном этапе диагностировать болезнь, чтобы избежать возможных последствий. У маленьких детей сложнее понять причины болезней. Признаками ЛОР-заболеваний у ребёнка могут служить заложенность носа, из-за чего малыш плохо берёт грудь или бутылочку, гнусавость. Если малыш спит с открытым ртом, плохо слышит или часто плачет – незамедлительно обратитесь к отоларингологу. Несвоевременное лечение может перевести обычные ОРВИ в разряд хронических заболеваний. Чаще всего диагнозами клиентов ЛОРа являются:
- различные стадии синуситов (гаймориты, фронтиты);
- риниты, инфекционные и аллергические;
- отиты;
- фарингиты;
- ларингиты;
- тонзиллиты.
Опытный врач установит причину болезни и назначит требуемое лечение.
В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»проводится плановая вакцинация детей с 3-х месячного возраста вакцинами:
- ИНФАНРИКС гекса;
- ПЕНТАКСИМ;
- ПРИОРИКС.
Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг:
УЗИ-диагностика:
- сосудов головного мозга;
- сосудов верхних и нижних конечностей;
- поджелудочной железы;
- печени;
- брюшной полости;
- почек;
- щитовидной железы;
- лимфоузлов;
- слюнных желез;
- суставов;
- органов мошонки;
- инородных тел, грыж;
- молочных желез;
- органов малого таза;
- доплерография сосудов внутренних органов;
- мышечных тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы).
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Гастроэнтеролог;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург;
- Детский ортопед;
- Детский кардиолог.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ»;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Реовазограмма (РВГ);
- Реоэнцефалограмма (РЭГ);
- Флюорография.
Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» проводит оптимальную ценовую политику, поэтому услуги пользуются спросом и доступны любым категориям граждан. У нас вы найдёте оптимальное соотношение цен и качества.
Записаться на прием можно по телефонам:
+ 7 (978) 8 47 47 14
+7 918 921 25 91
+7 (978) 400 54 17
Наш e-mail: [email protected]
Вся информация на сайте: www.akvamedmarin.com
Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу)
Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)