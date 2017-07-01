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Традиционно на вторые выходные жаркого июля ко Дню Рыбака первая крымская ювелирно-минералогическая выставка-ярмарка Мир Самоцветов порадует дорогих керчан и гостей города-героя, а также настоящих ценителей красоты и гурманов совершенства, настоящими природными камнями-самоцветами, минералами, кристаллами, работами лучших мастеров Крыма и Урала в серебре и коже, палео находками и космическими метеоритами, сможем определить ваш камень и проведем мастер-класс с вашими детками.

Ждем вас с 5 по 9 июля по адресу:

Керчь, ГДК в театре им. Пушкина, ул. Ленина, 46 с 10.00-19.00.



С уважением!

Оргкомитет "Мир Самоцветов", Крым

тел .89787473004