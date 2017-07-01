Мы восстанавливаем испорченную эмаль ванны материалом "FINNACRYL" Высыхание 24 часа, без запаха и пыли, без монтажа ванны
Чем же так хорош жидкий акрил?
Он быстро возвращает к жизни вышедшую из строя ванну. И делает это, экономя ваши силы, деньги и время. Судите сами…
- Наливная ванна прослужит вам 15-20 лет. Никакой желтизны, сколов, трещин или ржавчины.
- Жидкий акрил по цене выгоднее покупки новой ванны в 8 раз.
- Жидкий акрил не имеет запаха и абсолютно безопасен для здоровья. Поэтому работа может выполняться на месте и без специальных средств защиты.
- Акрил прекрасно перемешивается. Не пропускает воздух.
- Любые пятна на акриловой поверхности с лёгкостью отмываются гелеобразным средством.
- Благодаря акрилу ваша ванна станет идеально гладкой, без единого пузырька.
- Вам не придётся демонтировать сантехнику/плитку и проводить ремонт в ванной комнате. Процедура проходит «без шума и пыли».
Мы заключаем договор и даём гарантию 1 год на все выполненные нами работы.
Так же предоставляем:
Сантехнические работы любой сложности.
Ремонт Ванной комнаты.
Ремонт санузла.
Компания VannLight выполнит все в кротчайшие сроки, т.к. мы дорожим каждым клиентом!
Реставрация ванн в Керчи
Сайт компании http://vannlight.ru/
Время работы с 8 до 22 часов без выходных