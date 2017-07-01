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Мы восстанавливаем испорченную эмаль ванны материалом "FINNACRYL" Высыхание 24 часа, без запаха и пыли, без монтажа ванны

Чем же так хорош жидкий акрил?

Он быстро возвращает к жизни вышедшую из строя ванну. И делает это, экономя ваши силы, деньги и время. Судите сами…

Наливная ванна прослужит вам 15-20 лет. Никакой желтизны, сколов, трещин или ржавчины.

Жидкий акрил по цене выгоднее покупки новой ванны в 8 раз.

Жидкий акрил не имеет запаха и абсолютно безопасен для здоровья. Поэтому работа может выполняться на месте и без специальных средств защиты.

Акрил прекрасно перемешивается. Не пропускает воздух.

Любые пятна на акриловой поверхности с лёгкостью отмываются гелеобразным средством.

Благодаря акрилу ваша ванна станет идеально гладкой, без единого пузырька.

Вам не придётся демонтировать сантехнику/плитку и проводить ремонт в ванной комнате. Процедура проходит «без шума и пыли».

Мы заключаем договор и даём гарантию 1 год на все выполненные нами работы.

Так же предоставляем:

Сантехнические работы любой сложности.

Ремонт Ванной комнаты.

Ремонт санузла.

Компания VannLight выполнит все в кротчайшие сроки, т.к. мы дорожим каждым клиентом!

Реставрация ванн в Керчи

Сайт компании http://vannlight.ru/

Время работы с 8 до 22 часов без выходных