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Катаракту часто называют болезнью глаз №1. При катаракте происходит частичное или полное помутнение хрусталика глаза, теряется его прозрачность и человек видит окружающие предметы нечетко и размыто. Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения подсчитали, что эта болезнь является причиной почти половины всех случаев слепоты - около 18-19 миллионов людей в мире потеряли зрение из-за катаракт.

Возрастная катаракта у здоровых людей обычно возникает после 45 лет, но при заболеваниях, сопровождающихся нарушением обмена веществ, катаракта может возникнуть уже в 35-летнем возрасте. Согласно статистике, у переступивших 60-летний рубеж, постепенное снижение прозрачности хрусталика наблюдается у 50% людей, а 80-летние почти все страдают от катаракты.

Помимо лечения катаракты, офтальмологический центр «ПРО-ЗРЕНИЕ» предлагает своим клиентам полный спектр глазных операций. Тут работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы.

Операции проводит Главный офтальмолог Севастополя, врач высшей категории Егоров Михаил Иванович, который использует новейшие запатентованные методы лечения. Справки и запись на прием по телефонам: 6-12-29, +7 978-002-45-16.

Наш адрес: г. Керчь, ул. Кирова, 25, Центр восстановления зрения «ПРО-ЗРЕНИЕ».