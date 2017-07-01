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На правах рекламы

Юрист по недвижимости

Предлагаются следующие услуги * Займы. * Работа с материнским (семейным) капиталом. * Купля-продажа, обмен, аренда. ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ: * Оформление наследства. * Техническая документация, межевые и технические планы, кадастровые паспорта. * Дачная амнистия, оформление земельных участков в собственность/аренду. * Оформление права собственности на самовольную постройку. * Узаконение и (или) согласование переустройства и перепланировки в квартире. * Юридическое сопровождение сделок (купли-продажи, дарения, мены). * Консультация юриста бесплатная. г.Керчь, пер.Кооперативный, 2 (В. Дубинина), ТЦ «Гранд Капитал», 1й этаж, оф.№3 +79883129674 +79788362728 +79788362726 [email protected]

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