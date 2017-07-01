Федеральная сеть электроинструмента 220 Вольт

В магазине представлен широкий электро- и бензоинструмент, сварочное оборудование, садовая и силовая техника, расходные материалы.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН В САМОМ РАЗГАРЕ!!!

Мотокоса HAMMER MTK33LE – 5499 рублей

Гарантия – 3 года!

HAMMER MTK33LE – мощная мотокоса для большого садового хозяйства. Скашивает траву, сорняки, густой бурьян и кустарники. Работает с ножом или леской. Оборудована двухтактным бензиновым двигателем с минимальным уровнем вредных выбросов.

Мощность 1,6 л.с. – оптимально для частой интенсивной работы.

Ширина скоса за один проход 43 см – достаточно, чтобы быстро подстричь садовый участок.

Усеченный кожух – передняя часть режущей головки открыта, вам проще стричь траву под скамейками, между деревьями и вдоль заборов.

Мотокоса на сайте 220 Вольт

Бензопила HAMMER BPL3814 LE – 5999 рублей

Гарантия – 3 года!

HAMMER BPL3814 LE – ручная бензопила для валки деревьев, распиливания строительных материалов и заготовки дров.

Антивибрационная система снижает нагрузку на руки.

Праймер для подкачки топлива облегчает запуск даже при низких температурах.

Двигатель увеличенной мощности 2 л.с. позволяет работать с длинной шиной 14'' и пилить плотную древесину.

Бензопила на сайте 220 Вольт

Пила цепная HAMMER CPP1800D – 4999 рублей

HAMMER CPP1800D – легкая и компактная цепная пила. С ней легко работать - справляются даже люди без опыта.

Электрический двигатель – пила работает от сети 220 В, вы не дышите вредными выхлопами.

Мощность 1800 Вт – пила легко справится с твердым и мягким деревом. Двигатель расположен перпендикулярно корпусу – это делает пилу короче, легче и удобнее для распиловки дров

Электрическая газонокосилка HAMMER ETK1200 – 4999 рублей

HAMMER ETK1200 – недорогая модель для дачных участков. Справится с подравниванием газона на участке в 10 соток.

Большие прорезиненные колеса – для легкого перемещения по неровной земле.

Небольшой вес (9,2 кг) обеспечивает высокую маневренность – вам не нужно прилагать особых усилий для работы.

Также большой выбор вибрационных и дренажных насосов, моек высокого давления по доступной цене.



Расходные материалы к садовой технике, лески, ножи и катушки для триммеров, масло для двухтактных и четырехтактных двигателей, адгезионное масло, пильные шины и цепи для цепных пил, свечи зажигания для любой бензиновой техники.

Большой выбор Электроинструмента для любых задач



• Аккумуляторные шуруповерты – от 1799 руб.

• Углошлифовальные машины (болгарки) 115 – от 1799 руб.

• Углошлифовальные машины (болгарки) 230 – от 5299 руб.

• Дрели ударные – от 1699 руб.

• Перфораторы SDS+ - от 3999 руб.

• Пилы циркулярные – от 2999 руб.

• Элекрорубанки – от 2999 руб.

• Электролобзики – от 1999 руб.

• Сварочные аппараты – от 4999 руб.

• Бензиновые генераторы от – 5999 руб.

Всегда большой выбор расходных материалов. Диски пильные и шлифовальные, круги лепестковые торцевые, алмазные диски и коронки, сверла и буры для дрелей и перфораторов, биты и головки для шуруповертов, ручной инструмент и защитные элементы.

Политика компании “220 Вольт” обеспечивает:

высокое качество продукции;

низкие цены на инструмент;

высококвалифицированную консультацию персонала.

Качество продукции гарантируют производители ведущих отечественных и мировых брендов: HUSQVARNA, PARTNER, MAKITA, HAMMERFLEX, HAMMER PREMIUM, HITACHI, BOSCH, ECHO и многих др. Важные составляющие любого хорошего магазина — низкие цены и качественная продукция дополняются в “220 Вольт” емкой и качественной консультацией по любому заинтересовавшему Вас инструменту.

Режим работы

Пн-пт: 8:00 – 18:00

Сб, вс: 8:00 – 16:00

Контакты:

+7 978 940 71 11

[email protected]

http://www.220-volt.ru