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Считается, что фреска вечная классика, действительно, фреска своим стилем способна украсить любой дом.

Российская мануфактура фресок «Апплико» создала уникальную технологию, позволяющую наносить изображение на различные виды материалов. Производство расположено в сердце России – в Москве.



Каталог фресок для стен и потолков специально для Вашего удобства разделен на тематические блоки. Пейзаж, люди, абстракция, орнамент, графика и другие направления широко представлены на страницах сайта.



Конечно, все фрески и обои для стен в каталог внести просто невозможно – поэтому на сайте представлены самые популярные изображения, цены на которые являются средними по рынку и приемлемыми для большинства потребителей при неизменно высочайшем качестве готового изделия и оказываемых услуг.

Applico постоянно работает над новыми проектами, поэтому каталог фресок и фотообоев для стен всё время пополняется новыми решениями. Смело выбирайте понравившуюся работу: вы удивитесь, когда увидите, как изменится интерьер!

Фактура любых фресок может быть 5 (пяти) видов:

«Трещины» — плотный фактурный материал с россыпью неоднородных естественных трещин;

«Песок» — бархатисто-песочная, матовая, ярко выраженная фактура, состоящая из нескольких слоёв, с благородным старением, которая даёт ощущение реального слоя живописи на старинной стене;

«Золото» — рельефная фактура с золотом внутри трещин.

«Бриллиант» — рельефная фактура с бриллиантовым блеском внутри трещин.



«Бриз» — неоднородный песочный материал с характерной фактурой и полуматовым отблеском, благодаря своей легкости удобно монтируется на потолок.

пер.Кооперативный 26 ТЦ"МЕГА" офис 308



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