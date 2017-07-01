Считается, что фреска вечная классика, действительно, фреска своим стилем способна украсить любой дом.
Российская мануфактура фресок «Апплико» создала уникальную технологию, позволяющую наносить изображение на различные виды материалов. Производство расположено в сердце России – в Москве.
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Фактура любых фресок может быть 5 (пяти) видов:
«Трещины» — плотный фактурный материал с россыпью неоднородных естественных трещин;
«Песок» — бархатисто-песочная, матовая, ярко выраженная фактура, состоящая из нескольких слоёв, с благородным старением, которая даёт ощущение реального слоя живописи на старинной стене;
«Золото» — рельефная фактура с золотом внутри трещин.
«Бриллиант» — рельефная фактура с бриллиантовым блеском внутри трещин.
«Бриз» — неоднородный песочный материал с характерной фактурой и полуматовым отблеском, благодаря своей легкости удобно монтируется на потолок.
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