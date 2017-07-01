Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Керченский государственный морской технологический университет»
предоставляет уникальную возможность получить высшее образование,
поступив по результатам вступительных экзаменов в университете (без ЕГЭ)
Мы приглашаем:
- выпускников колледжей, техникумов и училищ любого года выпуска (бесплатное и платное обучение);
- выпускников школ Крыма 2017 г. (бесплатное и платное обучение);
- лиц, имеющих высшее образование (платное обучение);
Большое количество бюджетных (бесплатных) мест!
Успейте подать документы
(аттестат/диплом с приложением, паспорт, 2 фото 3х4 см)
до 11 июля – на очную форму,
до 31 июля – на заочную форму обучения.
Прием по результатам ЕГЭ – до 26 июля - на очную форму, до 10 августа на заочную форму обучения.
Университет проводит подготовку
по следующим направлениям и специальностям высшего образования:
Бакалавриат и магистратура
- Экология и природопользование
- Технологические машины и оборудование
- Водные биоресурсы и аквакультура
- Продукты питания животного происхождения
- Электроэнергетика и электротехника
- Социальная работа – только бакалавриат и только платное
- Экономика (профиль - Экономика предприятий и организаций) – только платное
- Экономика (профиль – Бизнес-аналитика) – только платное
- Экономика (профиль - Бухгалтерский учет, анализ и аудит) – только платное
- Экономика (профиль – Финансы и кредит) – только платное
Специалитет
- Судовождение
- Эксплуатация судовых энергетических установок
- Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Ждем Вас по Орджоникидзе, 82, 2 этаж.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 ч. без перерыва (в субботу 8 июля – с 9 до 15 ч).
Приемная комиссия:
+7(978)714-15-13, +7(36561)3-20-76,
сайт kgmtu.ru.