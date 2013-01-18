В Крыму достроят два корабля - «Вятка» и «Волга», которые были заложены в Зеленодольске на заводе имени А. М. Горького. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве, - передает Керчь.ФМ

Сообщается, что в конце прошлого года суда перевели в Керчь, где их достроят, на завод «Залив», который принадлежит Зеленодольскому заводу.

«Волга» и «Вятка» способны с особой точностью укладывать кабель на глубину в десятки метров, а если надо, то поднимать и ремонтировать уже проложенные линии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что судна проекта 15310 необходимы для создания инфраструктуры в Арктике.

«Учитывая размер и водоизмещение этих кораблей, было принято решение строить их на предприятии, имеющем непосредственный выход к морю. По Волге они бы, просто, не прошли», - сказал директор по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Зеленодольского завода имени А.М. Горького» Сергей Руденко.

Планируется, что сдача «Волги» намечена на следующий год, а «Вятки» не ранее 2019 года.

Напомним, в Керчи Рогозин принял участие в закладке малого гидрографического судна на судоремонтном заводе «Залив». Там же он сообщил, что в России принята новая программа вооружения, в которой флоту будет уделено большое внимание, поэтому у завода появится еще больше работы.Он заявил, что темпы развития крымского «Залива» превышают 100%, но радоваться рано. Аксенов пообещал, что керченский «Залив» увеличит количество работников до трёх тысяч человек