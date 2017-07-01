Вещевой рынок по улице Полевой приглашает керчан и гостей города за покупками от китайских производителей. Поступление нового товара.
В ассортименте:
Детская одежда
Мужская обувь (до 50-го размера) и женская обувь,
Нижнее белье,
Женские платья, шорты, джинсы с вышивкой,
Купальники,
мужские и женские футболки, рубашки до 6Х размера
брюки, джинсы, спортивная одежда
корректирующее белье
Кожгалантерея,
товары для туризма, отдыха и рыбалки
поступление нового товара каждую неделю
Женские футболки от 150 рублей
На вещевой рынок требуются реализаторы. Оплата достойная.
+7 978 826 22 64
Обращаться в администрацию по ул. Полевая, 18а
Ждем Вас с 9 до 17 часов каждый день БЕЗ ВЫХОДНЫХ
На территории рынка по Полевой сдаются помещения в аренду.