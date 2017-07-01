На правах рекламы

Вещевой рынок по улице Полевой приглашает керчан и гостей города за покупками от китайских производителей. Поступление нового товара.

В ассортименте:

Детская одежда

Мужская обувь (до 50-го размера) и женская обувь,

Нижнее белье,

Женские платья, шорты, джинсы с вышивкой,

Купальники,

мужские и женские футболки, рубашки до 6Х размера

брюки, джинсы, спортивная одежда

корректирующее белье

Кожгалантерея,

товары для туризма, отдыха и рыбалки

поступление нового товара каждую неделю

Женские футболки от 150 рублей

На вещевой рынок требуются реализаторы. Оплата достойная.

+7 978 826 22 64

Обращаться в администрацию по ул. Полевая, 18а

Ждем Вас с 9 до 17 часов каждый день БЕЗ ВЫХОДНЫХ

На территории рынка по Полевой сдаются помещения в аренду.