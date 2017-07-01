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ПОДАРОК за 499 руб - ЭТО РЕАЛЬНО!



САЛОН "ЮВЕЛИРЪ"

www.myuvelir.com

объявляет сезон ЖАРКИХ СКИДОК!

Теперь ЛЕТНИЕ ХИТЫ стали еще доступнее!!!

Цена грамма золота - от 1990руб\грамм, серебро со скидкой до 40%, бриллианты до 30% (с 01.07.2017-01.09.2017)!



Мы ценим Вас и Ваше драгоценное время!

Поэтому мы создали летние ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ (чтобы Вы могли больше времени уделить себе и походам на море):

1. цепь+подвес (серебро 925 проба) = 499руб

2. кольцо+подвес (серебро 925 проба) = 499руб

2. серьги+подвес (серебро 925 проба) = 899руб

3. серьги+кольцо (серебро 925 проба) = 999руб



Коллекции в серебре - это лучшие летние хиты от лидеров отрасли - заводы SOKOLOV, МИР СЕРЕБРА, SKAZKA!



1. цепь+подвес (золото 585 проба) = 3599руб

2. обручальные кольца (золото 585 проба) = 5399руб за 2 кольца

3. серьги+кольцо (золото 585 проба) = 5999руб

Выбор изделий в золоте - это ХИТЫ продаж именитых заводов - Костромской ювелирный завод, Московский ювелирный завод, SOKOLOV!

1. кольцо+подвес (бриллианты, золото 585 проба) = 5999руб

2. кольцо с сольным бриллиантом = 7999руб

Бриллиантовые коллекции представляют такие бренды, как KARATOV, SOKOLOV, ALIKOR, Бриллианты России!



Мы рады работать для ВАС!

САЛОН "ЮВЕЛИРЪ"

ул. Ленина, 30

www.myuvelir.com

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