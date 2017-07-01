ПОДАРОК за 499 руб - ЭТО РЕАЛЬНО!
САЛОН "ЮВЕЛИРЪ"
www.myuvelir.com
объявляет сезон ЖАРКИХ СКИДОК!
Теперь ЛЕТНИЕ ХИТЫ стали еще доступнее!!!
Цена грамма золота - от 1990руб\грамм, серебро со скидкой до 40%, бриллианты до 30% (с 01.07.2017-01.09.2017)!
Мы ценим Вас и Ваше драгоценное время!
Поэтому мы создали летние ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ (чтобы Вы могли больше времени уделить себе и походам на море):
1. цепь+подвес (серебро 925 проба) = 499руб
2. кольцо+подвес (серебро 925 проба) = 499руб
2. серьги+подвес (серебро 925 проба) = 899руб
3. серьги+кольцо (серебро 925 проба) = 999руб
Коллекции в серебре - это лучшие летние хиты от лидеров отрасли - заводы SOKOLOV, МИР СЕРЕБРА, SKAZKA!
1. цепь+подвес (золото 585 проба) = 3599руб
2. обручальные кольца (золото 585 проба) = 5399руб за 2 кольца
3. серьги+кольцо (золото 585 проба) = 5999руб
Выбор изделий в золоте - это ХИТЫ продаж именитых заводов - Костромской ювелирный завод, Московский ювелирный завод, SOKOLOV!
1. кольцо+подвес (бриллианты, золото 585 проба) = 5999руб
2. кольцо с сольным бриллиантом = 7999руб
Бриллиантовые коллекции представляют такие бренды, как KARATOV, SOKOLOV, ALIKOR, Бриллианты России!
Мы рады работать для ВАС!
САЛОН "ЮВЕЛИРЪ"
ул. Ленина, 30
www.myuvelir.com
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