Диско-холл «Камелот» приглашает профессиональных рыбаков и всех тех, для кого рыбалка – это спорт, хобби или особое состояние души, отметить День Рыбака! В этот день все любители рыбной кухни смогут побаловать себя превосходными блюдами из морепродуктов. Самые свежие и вкусные дары моря, заказанные и доставленные в ресторан специально к этому дню, будут ждать наших гостей: креветки, разнообразная рыбка, мидии и многое другое. Приходите и насладитесь рыбными изысками в Камелот!
На сцене для Вас выступит лучший крымский cover band - ☆ ШнАпS - Band ☆
Коротко о группе ШнАпS Band. Это креативная группа, которая исполняет жанры 80/90 хитов в ярких аранжировках!
ЭТО-ГРУППА:
Ленинград
Ляпис Трубецкой
Иванушки International
Руки Вверх и многое другое.
Бронируем стол заранее, а то можем не успеть +7 978 83 38 100
До встречи в диско-холл «Камелот»
Сбор гостей: 22-00
г. Керчь, ул. Свердлова, 7
Вход напротив Веревочного парка
18+