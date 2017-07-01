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Диско-холл «Камелот» приглашает профессиональных рыбаков и всех тех, для кого рыбалка – это спорт, хобби или особое состояние души, отметить День Рыбака! В этот день все любители рыбной кухни смогут побаловать себя превосходными блюдами из морепродуктов. Самые свежие и вкусные дары моря, заказанные и доставленные в ресторан специально к этому дню, будут ждать наших гостей: креветки, разнообразная рыбка, мидии и многое другое. Приходите и насладитесь рыбными изысками в Камелот!



На сцене для Вас выступит лучший крымский cover band - ☆ ШнАпS - Band ☆



Коротко о группе ШнАпS Band. Это креативная группа, которая исполняет жанры 80/90 хитов в ярких аранжировках!

ЭТО-ГРУППА:

Ленинград

Ляпис Трубецкой

Иванушки International

Руки Вверх и многое другое.



Бронируем стол заранее, а то можем не успеть +7 978 83 38 100



До встречи в диско-холл «Камелот»

Сбор гостей: 22-00

г. Керчь, ул. Свердлова, 7

Вход напротив Веревочного парка

18+