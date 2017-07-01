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Приглашаем перенестись вашему свадебному торжеству на волшебную территорию «ВИЛЛЫ ДАНА». Устроить выездную церемонию бракосочетания – отличная возможность провести свой самый важный день в жизни максимально красиво и торжественно.

Для вас полный спектр свадебных услуг

- БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ;

- ПРОЖИВАНИЕ В НОМЕРАХ;

-ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛЕ МИНИ ВОДОПАДА ИЛИ НА БЕРЕГУ МОРЯ;

- БАНКЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА, ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ, КРАСИВАЯ ПОДАЧА, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ.

Доверьте нам организацию свадьбы вашей мечты! Авторская кухня, изысканное оформление, душевная атмосфера. Будьте уверены, мы позаботимся о том, чтобы Ваше мероприятие прошло незабываемо! Мы работаем всю осень! ВАША «ВИЛЛА ДАНА»!

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Г.Керчь ,пос.Героевское, ул.Галины Петровой 23 б.

+79788165550

[email protected]

сайт вилла-дана.рф

vk/com/villa-dana2006