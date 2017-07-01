Приглашаем перенестись вашему свадебному торжеству на волшебную территорию «ВИЛЛЫ ДАНА». Устроить выездную церемонию бракосочетания – отличная возможность провести свой самый важный день в жизни максимально красиво и торжественно.
Для вас полный спектр свадебных услуг
- БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ;
- ПРОЖИВАНИЕ В НОМЕРАХ;
-ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛЕ МИНИ ВОДОПАДА ИЛИ НА БЕРЕГУ МОРЯ;
- БАНКЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА, ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ, КРАСИВАЯ ПОДАЧА, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ.
Доверьте нам организацию свадьбы вашей мечты! Авторская кухня, изысканное оформление, душевная атмосфера. Будьте уверены, мы позаботимся о том, чтобы Ваше мероприятие прошло незабываемо! Мы работаем всю осень! ВАША «ВИЛЛА ДАНА»!
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Г.Керчь ,пос.Героевское, ул.Галины Петровой 23 б.
+79788165550
сайт вилла-дана.рф