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Комплексная компьютерная диагностика двигателя и бортовых систем автомобилей отечественного и зарубежного производства. Ремонт, обучение электронных систем автомобиля, иммобилайзеров, устранение любых неисправностей независимо от сложности, улучшение рабочих параметров, привязка ключей, коррекция пробега, сброс сервисных интервалов, очистка инжектора, прожиг сажевого фильтра.



У нас используется только современное оборудование отвечающее стандартам обслуживания автомобилей.

Предпродажная проверка и полная диагностика автомобиля при купле-продаже.



Доступная цена, качество, гарантия. Консультация по вопросам эксплуатации и обслуживания Вашего автомобиля.

Возможны оплата по безналичному расчету, заключение договоров по обслуживанию автомобилей с предприятиями.



Обращаться по телефону:

+7(978) 04 05 888



Качественное техобслуживание - залог надежной работы и экономичности мотора Вашего автомобиля!



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Мойка автомобилей по доступной цене. Запись по телефону + 7-978-026-10-76



У нас используется только современное оборудование с полным охватом под каждую марку автомобиля. Качество, гарантия и последующее обслуживание. Система скидок.

Также у нас можно провести:



- диагностику ходовой части, ремонт;

- шиномонтаж с балансировкой колес, рихтовка дисков;

- Замена ГРМ, смазочных материалов, фильтров

- расточка, хонингование блоков двигателя, шлифовка коленвалов

- Ремонт АКПП; КПП

- ремонт рулевых реек; турбин

- имеются в наличии запчасти новые и б/у



Запись по телефону + 7-978-091-77-95