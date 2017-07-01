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Сертифицированный официальный дистрибьютер фирмы Hörmann (Германия) производит продажу, установку и осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание оборудования произведенного концерном Hörmann.

Предприятие Hörmann является лидером по продажам ворот и приводов на европейском рынке.

Гаражные ворота и приводы, двери для дома и козырьки, двери – начиная

от подвального помещения до чердака – и всё это от одного производителя.

Hörmann не идет на компромиссы, когда дело касается качества продукции.

Мы предоставим Вам профессиональную консультацию, поможем с замерами и монтажом.

Всю продукцию фирмы Hörmann Вы можете приобрести у нас позвонив по телефону или прислав заявку на электронную почту. С образцами продукции можно ознакомится в нашем офисе в Керчи и на сайте нашей компании – vorota-crimea.com

20 Марта 2017 года стартует наша новая Акция!

Ворота RenoMatic 42 Woodgrain : полотно ворот из секций толщиной 42 мм. Ширина: от 2500 мм до 5000 мм , высота от 2000 мм до 3000 мм . Цена комплекта ворот от 28 000 руб. (цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа).

: полотно ворот из секций толщиной 42 мм. Ширина: , высота от . Цена комплекта ворот от 28 000 руб. (цена предлагаемых по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа). Входные двери ThermoPro46 и ThermoProШирина: от 895 мм до 1270 мм, высота: от 1885 мм до 2260 мм.

Замеры на объекте и расчеты для подготовки спецификации по заказу оперативно производятся квалифицированными специалистами фирмы.

Замеры на объекте и расчеты для подготовки спецификации по заказу оперативно производятся квалифицированными специалистами фирмы.

Контакты

Республика КРЫМ

г. Керчь ул. Гудованцева 2/12, офис 12



Тел/Факс:+7 (36561) 212 08

Моб.тел.: +7 (978) 851 4090,

+7 (978) 851 4091



Электронная почта: [email protected]

Сайт: www.vorota-crimea.com