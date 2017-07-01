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Oxygen Peak Е - удобный магнитный эллиптический тренажер базового уровня от немецкой компании Neotren GmbH. В основе системы нагружения - магнитный привод с увеличенным количеством магнитов, сбалансированный маховик весом с инерционным весом 13.2 кг., однокомпонентный педальный узел с реверсивным ходом, многожильный кевларовый ремень и преднатяжитель, а также внутренние высококачественные впрессованные подшипники. Такая комбинация позволяет добиться неплохого для этого класса оборудования качества хода и обеспечивает достаточную степень нагрузки для пользователей начального и среднего уровней подготовки. Легкочитаемый дисплей компьютера выводит на экран все основные параметры тренировки. Максимальный вес пользователя 110 кг.

Цена на гироскутера еще ниже, теперь гироскутер Smart Balance Premium 10,5 в нашем магазине всего за 14 390 руб.!!!

Гироскутеры Smart Balance Premium 10,5 отличается повышенной проходимостью, благодаря большим колесам 10,5 дюймов, он способен преодолевать небольшие препятствия и использоваться на дорогах с различными видами покрытия. Вес гироскутера Smart Balance Premium всего 12 килограмм, такого показателя удалось достигнуть благодаря использованию сверхлегких и прочных сплавов для конструкции его корпуса.

Максимальная скорость, которую способен развивать гироскутер Smart Balance Premium 10,5, составляет 25 км/час. На одном заряде аккумулятора транспортное средство способно преодолеть расстояние в 25 км. Среди других параметров устройства, которые выгодно отличают гироскутер Smart Balance Premium 10,5 от аналогичных моделей, можно выделить следующие преимущества:

Встроенная акустическая колонка с каналом беспроводной связи Bluetooth;

Отличная влагостойкость (можно использовать скутер в зимнюю погоду и во время дождя);

Наличие функции самобалансировки;

Максимальна нагрузка до 120 кг, что позволяет использовать скутер практически каждому желающему;

Купить гироскутер данной модели можно действительно недорого, его цена в полной мере оправдывается качеством и расширенными функциональными возможностями устройства.

В продаже появилась новинка сезона – спиннер! Новомодный гаджет спиннер совсем недавно появился в России, но уже успел завоевать широкую популярность и востребованность среди потребителей. Что такое спиннер? По-разному называют эти оригинальные изделия: непоседа, вертушка, крутилка… Изделие эффективно развивает пальцы рук и обладает антистрессовым воздействием, помогает справляться с волнением.

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