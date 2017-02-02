Симферополь, Ялта, Керчь и Сакский район лидируют по объёмам капитальных вложений участников свободной экономической зоны. Об этом Крыминформу сообщила замминистра экономического развития Крыма Анна Коваленко в своём докладе о реализации проектов участников СЭЗ в муниципалитетах, - передает Керчь.ФМ.

«Наибольший объём капитальных вложений будет направлен на проекты, которые заявлены по Симферополю – это порядка 25 млрд руб, Ялта – 8 млрд руб, Сакский район – более 7 млрд руб и Керчь – 3,87 млрд руб», – рассказала замминистра.

Аутсайдерами, по словам Коваленко, стали Красноперекопский и Джанкойский районы. Согласно ее данным, на Джанкойский район приходится 0,008 млрд руб, а на Красноперекопский – 0,005 млрд.

По данным замминистра, по количеству заключенных договоров в рамках СЭЗ также лидируют Симферополь (484) и Ялта (105), а отстающими являются Красноперекопский, Джанкойский и Советский районы, где заключено по одному договору.