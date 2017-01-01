Представители Керченской организации Российского союза молодёжи стали участниками первой смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория Смыслов на Клязьме», который проходит во Владимирской области в деревне Дворики. Керчане пробыли на форуме с 27 июня по 3 июля, - передает Керчь.ФМ.

Как пишет пресс-служба РСМ, на мероприятии совместно с известными спикерами обсуждались

актуальные вопросы студенческого самоуправления, проблемы студенческих объединений и клубов. Эксперты проведи мастер классы: современные СМИ, новая молодежная культура, публичное выступление и другое.

Гостями молодежного форума «Территория Смыслов» стали заслуженные деятели культуры, политики и представители СМИ: Петр Олегович Толстой, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ", Эрнест Мацкявичус, телеведущий ВГТРК, Кирилл Владимирович Поздняков, телеведущий «Телекомпании НТВ», блогер Гурам Нармания и Николай Яковлев, руководитель пресс - центра ТАСС и другие.

Фото: пресс-служба