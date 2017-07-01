Изготовление кухонь на заказ по цене производителя.
Квалифицированный мастер сделает у Вас замер кухни - бесплатно.
Установит кухню, врежет мойку, печку, счетчик, вмонтирует стиральную машинку.
Сборка и доставка - бесплатно.
Выбор цвета - 50 цветов
Представляем небольшую часть наших работ:
Мебель на Пролетарской - широкий ассортимент качественной и недорогой мебели:
Стенки, кухни, прихожие, шкафы купе, спальни, кухонные углы, комоды….
А также изготовление кухонь на заказ по цене от 5 900 руб/м
"Все представленные модели изготавливаются в любом цвете без изменения цены."
Скидки - 10% до 10 июля!
Мебель на Пролетарской:
Пролетарская, 40 (р-н Центрального рынка, рядом с ВетАптекой)
Тел.: +7 978 8 29 39 59