В Керчи, в зоне отдыха «Черепашка» на полностью заасфальтированную площадку экстрим-парка завезли фигуры для выполнения трюков, которые 7 июля продолжают устанавливать и реставрировать. Ранее журналист Керчь.ФМ выезжал на место и увидел, что в некоторых местах покрытие уже начало сыпаться. Мелкий щебень непрочно держится между собой. Кроме этого, уже образовываются маленькие ямы, которые в дальнейшем могу значительно увеличиться.

В редакцию сайта обратились спортсмены, которые ранее занимались в старом экстрим-парке и заявили, что покрытие не пригодно для катания на скейтах. Также оно опасно. Парни отметили, что покрытие в старом экстрим-парке было лучше и оно не разваливалось.

Сергей Шварц - представитель Керчи по экстремальным видам спорта - заявил, что асфальт не стоит своих денег:

«Передвижение на скейтбордах, самокатах, роликах опасно. Это цепкая поверхность, об которую ты постоянно будешь цепляться и падать. Это решето, а не асфальт. Еще недели не прошло, как его уложили. Здесь находиться опасно, мы хотим, чтоб это все убрали и сделали по технологиям. Два млн вложили в асфальт, хотя за миллион можно сделать прекрасный скейтпарк. Мне стыдно за то, что сделали на данном участке для ребят», - заявил спортсмен

Кроме этого парни сообщили, что некоторые фигуры рабочие скрепили, хотя по мнению ребят, они должны быть рассоединены. На других фигурах специалисты производят замену покрытия, но как оказалось, заменят только совсем «потрепанные» и испорченные участки.

Ребята создали петицию, в которой просят заменить покрытие на площадке. Все желающие могут подписать ее здесь.

На месте корреспондент смог пообщаться с начальником стадиона 50-летия Олегом Жмакой, который рассказал, что открытие площадки планируется через две-три недели. Также он попросил подростков в течении двух недель не кататься на площадке, так как ведутся ремонтные работы.

Редакция сайта обратилась за комментарием по поводу некачественного покрытия к начальнику УЖКХ Керчи Вячеславу Карпову и он сообщил, что подрядчику еще не заплатили деньги. Комиссия не выезжала на место и не принимала выполненные работы. На асфальтировку площадки потратили 2 млн рублей. Если окажется, что работы выполнили некачественно, подрядчик переделает.

«Работу закончили только вчера. Я не готов сказать. Я видел и новости, и жалобы от людей. Сейчас мы попросим у них все лабораторные испытания. Мы работы еще не принимали», - сообщил Карпов.

Ранее экс-председатель горсовета Лариса Щербула сообщала, что на площадке установят трамплины и прочие приспособления для велосипедистов, скейтеров и роллеров. На обустройство покрытия площадки экстрим-парка потратят 2 млн руб.