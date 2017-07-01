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Приглашаем Вас посетить новый магазин фарфора «Гжель» и других народных промыслов.

Гжель - известный во всем мире народный художественный промысел, который славится своими изделиями ручной работы из фарфора с сине-белой росписью с 14 века. Гжельские мастера бережно хранят неповторимый облик керамических изделий, передавая из поколения в поколение, бесценный опыт их изготовления и мастерство росписи.



Выполненная вручную гжельская посуда всегда современна, органично вписывается в любой интерьер и никогда не выходит из моды.



Авторские работы с ручной кобальтовой росписью, эксклюзивные посуда и сувениры - прекрасный подарок к празднику родным и друзьям.



Ассортимент представленных изделий широк и разнообразен: чайники, сахарницы, масленки, шкатулки, подсвечники, вазы, часы, штофы, конфетницы, фруктовницы, статуэтки и др.



Ждем Вас по адресу: ул. Ленина, 28, магазин "Гжель", с 10.00 до 18.00, выходной - воскресенье.