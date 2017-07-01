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Предлагаем купить 100% кожаную обувь по закупочным ценам от лучшей турецкой фабрики CASWORLD ... мы на эксклюзивных правах устанавливаем минимальные цены на представленную продукцию.

Лучшее качество детской обуви в магазине «Сороконожка». Наши постоянные покупатели знают, что обувь от турецкого производителя CASWORLD обновляется каждый сезон. Новые коллекции создаются группой художников-модельеров, которые при разработке моделей уделяют серьезное внимание современному дизайну детской и школьной обуви, ее прочности, долговечности, направлениям моды и тому, чтобы обувь CASWORLD было просто удобно носить детям. Здесь учитывается все: специфика строения детской ноги, экологичность используемых в производстве материалов и пожелания наших постоянных клиентов.

Добро пожаловать в магазин детской обуви « С о р о к о н о ж к а »

Пер. Кооперативный 26, «МЕГА-ЦЕНТР» 2 ЭТАЖ БУТИК 217

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 10.00 ДО 18.00

без выходных