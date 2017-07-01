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Second Hand Чемодан приглашает на открытие осенне-зимнего сезона.

По многочисленным просьбам наших посетителей, мы начинаем предлагать товары осеннее-зимнего сезона. Уже в предстоящую субботу в наших магазинах вы сможете выбрать плащи, куртки, пальто, джемпера и пайты.

Вам будет предложены стоковские товары одной из ведущих английских фирм www.carpcouture.co.uk/ , которая специализируется на производстве одежды для рыбалки.

Это удобная многофункциональная одежда высокого качества.

Большой выбор спортивной одежды, товары для детей и подростков.

Внимание.

Весь ассортимент мужских деловых костюмов и женских вечерних платьев вам будет предложен в магазине по Кирова,119 .

Ждем вас по адресу:

Пролетарская,11 (вход в Чистый дом ) с 09-00 до 17-00

Кирова,119 (бывший Ощадбанк ) с 10-00 до 18-00