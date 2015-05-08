В Керчи 8 июля отметят День семьи, любви и верности. Керченская организация Российского союза молодёжи выступила инициатором и организатором проведения праздника, - передает Керчь.ФМ.

В этот день, в 19.00 на ступенях театра им. Пушкина для керчан выступят музыкальные группы «Аверс», «Шпили биверс» и «Флэт бэнд».

Все желающие смогут принять участие в акции «Ромашка - символ семьи!» -горожанам будут раздавать ромашки из лент, а волонтеры из РСМ будут предлагать оставить пожелания на ромашках.

Также пройдёт выставка декоративно-прикладного искусства. Для детей устроят разнообразную программу: бесплатный аквагрим, рисунки на асфальте, мастер-класс по лепке.

Напомним, этот праздник также отметят в ЦГБ им. В. Г. Белинского. кроме того, в этот день пройдут праздничные мероприятия ко Дню рыбака