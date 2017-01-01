В Керчи 7 июля днем загорелась сухая трава на Митридате. Из-за ветра огонь быстро распространился на большую территорию. На место выехали сотрудники МЧС, которые с разных сторон начали тушить возгорание.

В результате, сгорела трава от Митридатской лестницы до вечного огня.

Когда журналисты Керчь.ФМ прибыли на место происшествия, в горящем поле стояла привязанная коза. На просьбу журналистов освободить бедное животное, владелец начал шутить, что она уже и так все пережила. Но в итоге, все-таки отвязал животное.

Напомним, недавно горела степь на Митридате