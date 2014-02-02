В керченском дошкольном образовательном учреждении № 40 идут ремонтные работы. На данный момент устанавливается обрешетка кровли и укладывается металлочерепица. Рабочие приступили к штукатурке и шпатлевке стен и потолков. Производится установка пластиковых окон и дверей, а также монтаж противопожарных дверей.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Также ремонтные работы идут в школе № 17. В спортзале проводится ремонт пола. В ремонтируемых помещениях устанавливаются пластиковые окна, а также ведутся работы по монтажу противопожарной двери.

Напомним, в Керчи с 1 сентября закрывают школу Короленко

Фото: пресс-служба