В Керчи 7 июля ограничено водоснабжение по улице 1Пятилетка 27Ж и по шоссе Героев Сталинграда район Госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Вода Крыма», - передает Керчь.ФМ
Это связано с проведением ремонтных работ.
Фото: интернет
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В Керчи 7 июля ограничено водоснабжение по улице 1Пятилетка 27Ж и по шоссе Героев Сталинграда район Госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Вода Крыма», - передает Керчь.ФМ
Это связано с проведением ремонтных работ.
Фото: интернет
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