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Водоканал Керчи предупреждает о ремонтных работах

В Керчи 7 июля ограничено водоснабжение по улице 1Пятилетка 27Ж и по шоссе Героев Сталинграда район Госпиталя. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Вода Крыма», - передает Керчь.ФМ Это связано с проведением ремонтных работ. Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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