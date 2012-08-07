Крымский оператор связи - «Миранда-медиа» запустил вторую магистральную волоконно-оптическую линию с материковой части России по энергомосту через Керченский пролив.

Об этом сообщает пресс-служба оператора связи, - передает Керчь.ФМ

«Новую, резервную линию связи, соединяющую Крым с материком, мы построили при использовании инфраструктуры электроэнергетики на участке Симферополь-Ростов-на-Дону. Ее протяженность 905 километров. Благодаря этому, сегодня у Крыма есть второй, независимый от соседних государств, канал связи с пропускной способностью свыше четырех терабайт. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности всего Крыма связью: интернетом, телефонией, телевидением» - сообщил директор ООО «Миранда-медиа» Андрей Кононенко.

По словам технического директора Общества, расширение Единой технологической сети связи в Южном федеральном округе стартовало в феврале этого года. За 5 месяцев была построена волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) Симферополь-Ростов-на-Дону с пропускной способностью свыше четырех терабайт.

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