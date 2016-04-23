Отдых в Крыму стоит меньше, чем в Турции. Уверенность в этом высказал журналистам Крыминформа руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, - передает Керчь.ФМ.

«В настоящее время турпродукт, который представляется Республикой Крым и Севастополем, является конкурентноспособным. Стоимость посещения Крыма и Севастополя ниже, нежели турецкого турпродукта. При этом появление таких замечательных проектов, как «Карта гостя Крыма и Севастополя» способствует повышению качества обслуживания туристов», – ответил он на вопрос о возможном снижении цен на отдых в Крыма.

При этом количество туристов, приезжающих в Крым, до конца сезона должно вырасти до рекордного уровня прошлого года, считает Сафонов.



По официальной статистике министерства, по итогам за полгода турпоток в Крым снизился на 4,2% по сравнению с прошлогодним показателем. За январь-июнь на полуострове отдохнули чуть более 1,5 млн человек. Больше половины выбрали южное побережье, 20% – западное, 15% – восточное. При этом местные чиновники называют погоду главной причиной негативной статистики.