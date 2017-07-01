На правах рекламы

Наслаждайтесь вкусными блюдами всей Вашей семьей – мы доставим для Вас пиццу, пироги, салаты, домашние пельмени и вареники в любое удобное место: на пляж, в парк либо домой!

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА от 139 рублей!

Пышные ПИРОГИ с мясом и грибами, сыром и шпинатом, с капустой, сладкие пироги с ягодами, творогом, чизкейк.

Вкусные и полезные салаты.

Освежающие напитки: имбирный и мятный лимонады, ягодный компот.

Домашние вареники с картофелем и пельмени.

МЫ работаем для Вас КРУГЛОСУТОЧНО!!!

Кафе быстрого питания «ЕШЬБЕРИ» в районе автовокзала, рядом с ТЦ «Таир».

Звоните +7 978 819 80 46 и мы ДОСТАВИМ Ваш заказ в любое место в городе!

Доставка по городу от 600 руб. – БЕСПЛАТНО!

Сделать ЗАКАЗ вы можете также через удобную онлайн-форму вконтакте: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421

Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»

Тел.: +7 978 819 80 46

Режим работы: круглосуточно

Вконтакте: vk.com/eshbery

ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421

Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»

Тел.: +7 978 819 80 46

Режим работы: круглосуточно

Вконтакте: vk.com/eshbery

ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421