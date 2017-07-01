Наслаждайтесь вкусными блюдами всей Вашей семьей – мы доставим для Вас пиццу, пироги, салаты, домашние пельмени и вареники в любое удобное место: на пляж, в парк либо домой!
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА от 139 рублей!
Пышные ПИРОГИ с мясом и грибами, сыром и шпинатом, с капустой, сладкие пироги с ягодами, творогом, чизкейк.
Вкусные и полезные салаты.
Освежающие напитки: имбирный и мятный лимонады, ягодный компот.
Домашние вареники с картофелем и пельмени.
МЫ работаем для Вас КРУГЛОСУТОЧНО!!!
Кафе быстрого питания «ЕШЬБЕРИ» в районе автовокзала, рядом с ТЦ «Таир».
Звоните +7 978 819 80 46 и мы ДОСТАВИМ Ваш заказ в любое место в городе!
Доставка по городу от 600 руб. – БЕСПЛАТНО!
Сделать ЗАКАЗ вы можете также через удобную онлайн-форму вконтакте: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421
Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»
Тел.: +7 978 819 80 46
Режим работы: круглосуточно
Вконтакте: vk.com/eshbery
ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421
Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»
Тел.: +7 978 819 80 46
Режим работы: круглосуточно
Вконтакте: vk.com/eshbery
ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421