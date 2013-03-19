Запуск второй волоконно-оптической магистральной линии через Керченский пролив обеспечит ещё большую цифровую и информационную безопасность Крыма и даст резерв для развития на полуострове телекоммуникационных услуг. Об этом Крыминформу сообщил вице-премьер – министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский, - передает Керчь.ФМ

«Создание второй магистральной ветки – это большой прорыв нашей информационной и цифровой безопасности, – сказал Полонский. – Теперь у нас две магистрали с очень хорошей пропускной способностью. Самое главное, что созданы резервы на случай аварий по примеру той, что произошла на прошлой неделе».

Он отметил, что работа по запуску второй магистрали велась давно, и поблагодарил всех, участвовавших в проекте. Полонский также добавил, что с запуском новой линии Крым получил существенный резерв для информационного развития.

«На данный момент потребности Крыма удовлетворены не просто в полном объёме, но с очень большим запасом, который позволит на протяжении ещё долгих лет не требовать дополнительных резервов и мощностей», – сказал Полонский.