В ванную, на кухню и в прихожую. Специальные предложения — паркетная доска для дизайнерских ремонтов!
Строймаркет «Везуматериалы.рф» предлагает широкий ассортимент напольных покрытий: ламината, паркетной доски и керамической плитки российских и зарубежных производителей. Всего более 500 наименований.
Ламинат от 410 руб./метр квадратный
Паркетная доска TARKETT, Barlinek, POLARWOOD
Керамическая плитка от 410 рублей /м. кв.
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В КЕРЧИ
Строймаркет «ВЕЗУМАТЕРИАЛЫ.РФ» предлагает широкий ассортимент входных дверей: есть модели с дополнительным утеплением и двери, оснащенные системой антивор. Всегда большой выбор качественных дверей в наличии. Под заказ привезем дешевые двери для дачных домиков, хоз. построек.
Монтаж входной двери выполним в день покупки!
Межкомнатные двери
Салон-магазин «Везуматериалы.РФ» предлагает широкий ассортимент межкомнатных дверей. Огромный выбор моделей, материалов, расцветок.
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Также «Везуматериалы.рф»
предлагает Вам возможность оперативно приобретать высококачественные строительные материалы и оборудование с доставкой на указанный адрес в минимальные сроки по самым выгодным ценам.
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Наши контакты
Телефоны менеджеров:
+7 978 8 999 208 (Евгений)
+7 918 33 720 64 (Марина)
+7 918 33 714 70 (Анастасия)
Адрес: Сморжевского 4 (вход в строймаркет напротив Сморжевского рынка)
Доехать можно на 19, 40, 41, от автовокзала — на 37, 1, 18. Остановка Луч.
К нам можно приезжать на машине: перед магазином и со стороны склада есть парковка.
«Керчьремонт»: на рынке с 2004 года. Компания строит дома, ремонтирует квартиры, коттеджи, офисы и промышленные объекты. Утепляет фасады и расширяет балконы, устанавливает металлопластиковые и деревянные окна.
Помогает с разрешительными документами, обеспечивает объект материалами, контролирует соблюдение строительных норм и требований. Официальный договор, смета, гарантии.