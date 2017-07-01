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В ванную, на кухню и в прихожую. Специальные предложения — паркетная доска для дизайнерских ремонтов!

Строймаркет «Везуматериалы.рф» предлагает широкий ассортимент напольных покрытий: ламината, паркетной доски и керамической плитки российских и зарубежных производителей. Всего более 500 наименований.

Ламинат от 410 руб./метр квадратный

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Паркетная доска TARKETT, Barlinek, POLARWOOD

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Керамическая плитка от 410 рублей /м. кв.

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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В КЕРЧИ

Строймаркет «ВЕЗУМАТЕРИАЛЫ.РФ» предлагает широкий ассортимент входных дверей: есть модели с дополнительным утеплением и двери, оснащенные системой антивор. Всегда большой выбор качественных дверей в наличии. Под заказ привезем дешевые двери для дачных домиков, хоз. построек.

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Монтаж входной двери выполним в день покупки!

Межкомнатные двери

Салон-магазин «Везуматериалы.РФ» предлагает широкий ассортимент межкомнатных дверей. Огромный выбор моделей, материалов, расцветок.

Также « Везуматериалы.рф»

предлагает Вам возможность оперативно приобретать высококачественные строительные материалы и оборудование с доставкой на указанный адрес в минимальные сроки по самым выгодным ценам.

НАШ АВТОПАРК:

Наши контакты

Телефоны менеджеров:

+7 978 8 999 208 (Евгений)

+7 918 33 720 64 (Марина)

+7 918 33 714 70 (Анастасия)

Адрес: Сморжевского 4 (вход в строймаркет напротив Сморжевского рынка)

Доехать можно на 19, 40, 41, от автовокзала — на 37, 1, 18. Остановка Луч.

К нам можно приезжать на машине: перед магазином и со стороны склада есть парковка.

«Керчьремонт»: на рынке с 2004 года. Компания строит дома, ремонтирует квартиры, коттеджи, офисы и промышленные объекты. Утепляет фасады и расширяет балконы, устанавливает металлопластиковые и деревянные окна.



Помогает с разрешительными документами, обеспечивает объект материалами, контролирует соблюдение строительных норм и требований. Официальный договор, смета, гарантии.