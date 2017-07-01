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Друзья, хватит киснуть в городе)) Отпразднуйте главный праздник лета - День Рыбака в отеле LaGrace. Для Вас с 7 по 9 июля на номера будет действовать скидка 10%. 8 июля концерт всеми любимой драйвовой кавер-группы PLUS BONUS BAND. А 9 июля вы сможете насладится коктейлями прямо на пляже, ведь мы открываем летний бар Робинзон. Для нашим маленьких гостей в 12-00 развлекательная программа с аниматором. Проведи этот уикенд вместе с LaGrace.

Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив

Бронь столов: +7 978 226 55 93

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