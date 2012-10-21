В Керчи 8 июля, перед театром им. Пушкина прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Как передает корреспондент Керчь.ФМ, сначала перед зрителями выступили вокалисты. После председатель горсовета Керчи Николай Гусаков поздравил керчан и наградил семью Китиковых, которая прожила в браке 61 год.

После для зрителей выступали музыкальные группы.

В это же время прошла акция «Ромашка - символ семьи!» -горожанам раздавали ромашки из лент. Детям бесплатно делали аквагрим, прошел мастер-класс по лепке.