На правах рекламы

У Вас появилась уникальная возможность романтического ужина, празднования свадьбы, юбилея, корпоративного мероприятия в единственном в городе кафе на пляже «Рыбацкий Стан» Комплекса отдыха «Жемчужина моря».

В Вашем распоряжении лучшее в Крыму звуковое и светомузыкальное оборудование, самый большой экран для караоке, проекций фото, видео и музыкальных клипов, самое лучшее в России караоке оборудование и оборудование для живой музыки.

Вы можете провести церемонию с фото сессией на панорамной крыше у моря, на пляже, в единственном в Керчи мини Ботаническом саду среди парка роз, кедров, сосен и можжевельников в одном из наших отелей.

Приглашаем гостей и партнеров для сотрудничества по организации торжеств.

Наш сайт и адрес:

http://crimea-mypearl.ru/

Комплекс отдыха «Жемчужина моря»



г. Керчь, ул. Нижнеприморская д.28 [email protected]

Телефоны для заказа и переговоров:

+7 978 912 74 13

+7 988 417 77 20