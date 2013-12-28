В Керчи 9 июля прошло торжественное открытие праздника «День рыбака - 2017». Присутствующих поздравили власти города и наградили некоторых керчан.
После для зрителей вступали танцевальные коллективы из Керчи, Темрюка и Мурманска.
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В Керчи 9 июля прошло торжественное открытие праздника «День рыбака - 2017». Присутствующих поздравили власти города и наградили некоторых керчан.
После для зрителей вступали танцевальные коллективы из Керчи, Темрюка и Мурманска.
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