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5 Новости » Культура В категориях:

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Коллективы из Мурманска и Темрюка выступили в Керчи

В Керчи 9 июля прошло торжественное открытие праздника «День рыбака - 2017». Присутствующих поздравили власти города и наградили некоторых керчан. После для зрителей вступали танцевальные коллективы из Керчи, Темрюка и Мурманска.

Служба новостей Керчь.ФМ

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