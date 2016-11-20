Утром 8 июля в районе села Виноградное Ленинского района Крыма водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник. Об этом пишут «Примечания», - передает Керчь.ФМ.

В результате ДТП водитель погиб на месте, двое детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Спасатели смыли горючее с дорожного полотна. Причины происшествия устанавливают правоохранительные орган

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