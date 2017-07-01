С каждым днем растет число малых и средних предприятий, которым требуется квалифицированная помощь в области бухгалтерского учета. Однако разобраться во всех тонкостях бухгалтерского учета не профессионалу не под силу, держать в штате собственного бухгалтера достаточно накладно и невыгодно. Самым лучшим вариантом для начинающих компаний правильный выбор профессиональной сторонней компании оказывающей услуги по аутсорсинговому бухгалтерскому обслуживанию (сопровождению). Работая с нами Вы получаете качественные услуги по бухгалтерскому обслуживанию .
ООО «СчетоводЪ» оказывает услуги по бухгалтерскому обслуживанию (сопровождению) в городе Керчи. Бухгалтерское обслуживание (сопровождение) для ИП составляет от 1000 руб., для ООО от 4000 руб. Бухгалтерское обслуживание организаций без хозяйственной деятельности для ИП составляет от 1000 руб. в год, для ООО от 500 руб. в месяц
В стоимость работы по абонентскому бухгалтерскому обслуживанию входит:
- разработка учетной политики;
- полное бухгалтерское сопровождение организации;
- ведение (формирование) первичных документов;
- проверка учредительных документов;
- кадровый учет сотрудников;
- расчет заработанной платы;
- расчет и начисление налогов;
- формирование платежных документов для оплаты налогов;
- подготовка и сдача отчетности во внебюджетные фонды (ИФНС, ПФР, ФСС);
- введение бухгалтерского учета в специализированной программе;
ООО «СчетоводЪ» всегда готова помочь Вам в создании новых ООО и ИП
Доверяя работу профессионалам, Вы делаете правильный выбор!
Более подробную информацию по абонентскому бухгалтерскому обслуживанию (сопровождению) предприятия, Вы можете уточнить по телефону +7 978 834 13 15 или по Email: [email protected] .
ул. Козлова, 6, 3-й корпус офис 97