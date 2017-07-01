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Каждая невеста хочет выглядеть безупречно в день своей свадьбы. Платье, туфли, фата и аксессуары – все детали образа тщательно продуманы. Но один из самых важных пунктов подготовки - выбор букета невесты. Этот аксессуар будет сопровождать вас на протяжении всего дня и займет главное место на ваших свадебных фотографиях и видео. Поэтому для сбора свадебного букеты обращайтесь только к профессионалам.

Флористы сети цветочных салонов «Букетная Мастерская» помогут подобрать букет именно для Вашего неповторимого образа, с учетом погодных условий, оптимального соотношения стоимости, общей стилистики свадьбы, ну и, конечно же, всех пожеланий Невесты!

Ваш день должен быть ОСОБЕННЫМ и мы в этом поможем!

Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО.

Сеть цветочных салонов «Букетная Мастерская»

Г.Керчь, ул.Кирова, 5 - тел. +7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч) - тел. +7 978 819 80 46

Режим работы: 08:00 – 21:00

Вконтакте: vk.com/byketnaya

Инстаграм: @buketnaya__masterskaya

ул.Кирова, 5 - тел. +7 978 705 68 00;

ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч) - тел. +7 978 819 80 46

Режим работы: 08:00 – 21:00

Вконтакте: vk.com/byketnaya

Инстаграм:[email protected] __masterskaya