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В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» ведет прием хирург-онколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук – Семенов Александр Вячеславович.

Онколог – это врач, занимающийся диагностикой, лечением и профилактикой злокачественных и доброкачественных новообразований (опухолей) - онкологических (раковых) заболеваний. Если вам нужен лучший онколог в Керчи, используйте возможность записаться на прием к онкологу в Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН».

Профилактика онкологии, онкологических заболеваний

Онкологические заболевания очень распространены, имеют более ста разновидностей и тысячи причин. Они чрезвычайно опасны тем, что, стремительно поражая различные системы организма, протекают бессимптомно, поскольку поначалу не затрагивают нервных окончаний. Когда человек, почувствовав боль, обращается к врачу, зачастую диагноз ставится слишком поздно.





В большинстве случае опухолевый процесс в организме человека можно диагностировать на ранних стадиях его развития. Тем не менее, на практике наблюдается достаточно печальная картина — 80% людей, поступающих с данным заболеванием, имеют уже запущенные стадии рака (3-4 стадии).



С другой стороны, с каждым годом растет число людей, победивших страшную болезнь благодаря ранней диагностике. Зачастую эндоскопическое или ультразвуковое обследование выявляет заболевание даже без наличия симптомов у человека. Всемирная организация здравоохранения рекомендует регулярные скрининговые обследования(комплексные полные медицинские обследования). Отдельно отметим группы риска:

женщинам после 40-45 лет (нерожавшим – после 35-40 лет) и мужчинам после 45-50 лет не реже, чем один раз в полгода;

курильщикам (не реже одного-двух раз в год);

если у Вас есть случаи онкологических заболеваний в семье (ежегодно);

людям, работающим на вредных производствах и в экологически неблагополучных условиях (не реже одного-двух раз в год);

если ранее был пройден курс лечения любого онкологического заболевания (2-3 раза в год);

любителям загара естественного или в солярии (ежегодно).

Как говорят врачи, многие изученные онкологические заболевания с каждым годом мутируют и «умнеют» на клеточном уровне, теряя свои прежние свойства и приобретая новые. Распознать и вылечить их можно, обратившись к квалифицированному специалисту, который окажет вам специализированную медицинскую помощь на исключительно высоком качественном уровне.





Консультация онколога





Выражение «болезнь легче предупредить, нежели излечить» больше всего касается онкологии. Консультация онколога в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» необходима при наличии следующих заболеваний



1.Заболевания щитовидной железы:

- диффузный токсический зоб;

- аутоиммунный тиреоидит;

- узловые образования щитовидной железы;

- кисты щитовидной железы;

-рак щитовидной железы.

Заболевания молочных желез:

- диффузная фиброкистозная мастопатия;

- кисты молочных желез;

- очаговый аденоз;

- доброкачественные новообразования молочных желез;

- рак молочной железы.

Новообразования кожи, подкожно-жировой клетчатки, мягких тканей.

Диагностика онкологических заболеваний

анализы на онкомаркеры крови(СА 125, СА 15-3, СА 19-9, общий и специфический ПСА, РЭА UBC и др) белки, вырабатываемые клетками опухолей) - позволяют выявить предрасположенность к развитию онкозаболеваний, оценить эффективность проводимого лечения, диагностировать рецидивы и т.д;

генетические исследования (молекулярно-генетические анализы BRCA1, BRCA2, CHEK2, GSTP1) - дают возможность обнаружить наличие мутации в генах, связанных с наследственными формами рака и своевременно предпринять профилактические меры для предотвращения или максимально ранней диагностики заболевания.

(молекулярно-генетические анализы BRCA1, BRCA2, CHEK2, GSTP1) - дают возможность обнаружить наличие мутации в генах, связанных с наследственными формами рака и своевременно предпринять профилактические меры для предотвращения или максимально ранней диагностики заболевания. комплексная ДНК-диагностика - при выявлении мутации в генах, связанных с наследственными формами рака можно пройти специальную комплексную диагностику для всех членов семьи;

- при выявлении мутации в генах, связанных с наследственными формами рака можно пройти специальную комплексную диагностику для всех членов семьи; гастроскопия и колоноскопия (исследование состояния пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстой кишки ) – высокоточный эндоскопический метод обнаружения предопухолевых состояний и опухолей на самой ранней стадии.

(исследование состояния пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстой кишки ) – высокоточный эндоскопический метод обнаружения предопухолевых состояний и опухолей на самой ранней стадии. биопсия с последующим цитологическим исследованиемобразцов клеточного материала - позволяет определить характер новообразований в железах, находящихся под кожей (в молочной железе, предстательной железе, щитовидной железе);

ультразвуковое исследование (УЗИ) - используется на начальных этапах обследования больных с онкологическим риском с целью обнаружения новообразований внутренних органов;

- используется на начальных этапах обследования больных с онкологическим риском с целью обнаружения новообразований внутренних органов; трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) простаты - один из самых информативных способов определения глубины проникновения метастазов в стенки прямой кишки и обнаружения рецидивов заболевания;

- один из самых информативных способов определения глубины проникновения метастазов в стенки прямой кишки и обнаружения рецидивов заболевания; ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез- позволяет на ранних стадиях обнаружить нежелательные новообразования в тканях молочной железы;

По результатам лабораторных, инструментальных и специальных методов исследований определяется тактика и методы лечения заболеваний с возможностью проведения:

- биопсий с цитологическим, гистологическим, иммуногистохимическим исследованиями:

- инцизионных биопсий

- эксцизионных биопсий

- тонкоигольных аспирационных биопсий под контролем УЗИ

- трепан – биопсий под контролем УЗИ

А также, хирургическое лечение новообразований кожи, подкожно – жировой клетчатки, мягких тканей с наложением узловых и внутрикожных косметических швов.

Электроволновые методы лечения новообразований кожи.

Современные консервативные (лекарственные) методы лечения заболеваний щитовидной и молочных желез.

Прекрасное техническое оснащение и высокий профессионализм врачей в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» дают возможность выявить любую онкологическую болезнь уже на самых ранних стадиях, обеспечивая хорошие результаты при последующем лечении.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург

Детский ортопед;

Детский кардиолог.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Медицинские комиссии в детский сад, школу, лагерь, санаторий:

Осмотр специалистов: невролог, офтальмолог, хирург, стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог (для девочек), психиатр.Анализы: общий анализ крови, анализ на сахар крови, общий анализ мочи, кал ная/глист. Электрокардиограмма. Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!

Запись на прием с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу) осуществляется по телефонам:

+7 (978) 8 4747 14

+7 (918) 921 25 91

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Наш e-mail: [email protected]

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Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)