Оформление документов на недвижимость в соответствии с Российским законодательством,
от кадастрового инженера
-При заказе кадастровых работ Вы получаете услугу по электронному взаимодействию с Росреестром в подарок! Теперь не нужно стоять в очереди, получать доверенности, отдавать на несколько недель оригиналы документов!
Перечень предоставляемых услуг:
- Регистрация права собственности (срок 10 рабочих дней)
В Единый Государственный Реестр Недвижимости (ЕГРН) вносится запись о собственниках, на основании украинских правоустанавливающих документов, свидетельства о право на наследство и т.д.;
- технический план (для квартир, домов, зданий, нежилых помещений)
Технический план необходим в ряде случаев, например, для регистрации права собственности на постройки по «Дачной амнистии»;
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, межевой план по образованию земельного участка
Выполняется для «приватизации» земельных участков;
- межевой план по уточнению границ земельного участка
Необходим для уточнения границ земельного участка на местности и внесения координат участка в ЕГРН;
- акт обследования
Выполняется при снятии с кадастрового учета объектов недвижимости прекративших свое существование;
- выполнение геодезических измерений
Например, определение на местности границ земельного участка по имеющимся координатам;
Почему стоит обращаться именно к нам:
- самые сжатые сроки выполнения кадастровых работ;
- работа от местного кадастрового инженера, без посредников;
- приятная цена;
- бесплатная консультация по вопросам выполнения кадастровых работ, кадастрового учета и регистрации права;
Контактная информация:
Тел.: +79788261163
E_mail: [email protected]
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