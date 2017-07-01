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Автоматический режим работы

Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке

Низкий уровень шума

Ночной режим работы

Таймер на включение и выключение 24

Экономичный режим работы

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