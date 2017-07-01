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Наш барменеджер долго трудился и набирался опыта. Был участником BARSTREET SHOW 2016, узнал много нового и интересного в миксмологии коктейлей, стал учеником победителя WorldClassUkraine, а также экспериментировал и творил в Hendrick's bar .

И уже в эту пятницу мы приглашаем всех на эксклюзив – запуск нового коктейльного меню. Приходи пробовать и наслаждаться авторскими коктейлями и твистами на классику.

Ах, да, чтобы ты смог попробовать все - дарим скидку 30% ))

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Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3

Бронь столов: +7 978 815 95 17

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vk.com/grillbar_inki

Сайт доставки: http://vkysnoem.com.ru/ или звони по номеру: +7 978 06 09 222