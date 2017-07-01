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Центр Строительной Комплектации «Везуматериалы.рф»

предлагает Вам возможность оперативно приобретать высококачественные строительные материалы и оборудование с доставкой на указанный адрес в минимальные сроки по самым выгодным ценам.

При необходимости по звонку на объект выезжает менеджер для составления заявки*

*если Вам необходима технологическая помощь,

наш инженер к Вашим услугам.

НАШ АВТОПАРК

РАБОТАЕМ НАПРЯМУЮ БОЛЕЕ ЧЕМ С 60 ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Дом для переселенцев по ул. Героев Сталинграда (работы выполняла компания ООО «ГЕНИНВЕСТ», ООО «ВертикальСтрой» и ООО «КРЭЧ-15»)

Ремонт общежитий по ул. Горького (работы выполняла компания «Строительное Управление 3»)

Горьковский и Аршинцевский мост (работы выполняла компания «Будапор»). Осуществляли ежедневную поставку расходных материалов для обеспечения непрерывной работы по укреплению опор конструкции.

Камыш-Бурунская ТЭЦ (работы выполняла компания «Каскад»). Поставляли кровельные и строительне материалы для выполнения ремонтных работ одного из помещений.

Поставка наплавляемых материалов, профлиста, комплектующих и расходных материалов для ремонта кровли одного из ангаров. (Работы выполняла компания ООО «Гесер»)

Кинотеатр Украина (работы выполняла компания «КЕРЧЬРЕМОНТ»). Поставляли сантехническое и электрооборудование для проведения электромонтажных работ и работ по замене отопительной системы.

Керченский технологический техникум. Поставка электро и ручного инструмента для проведения ремонтных работ.

Керченская колония. Периодическая поставка отделочных, расходных, крепежных материалов и инструментов.

Пансионат «Акварель» в поселке Героевское. Поставлялись строительные и отделочные материалы, климатическая техника. Работы выполняла компания «Керчьремонт»

В любой из вышеперечисленных компаний можно получить отзыв о сотрудничестве с нашей организацией.

НАШ АССОРТИМЕНТ

Сотрудничая с внушительным количеством заводов-производителей и поставщиков, мы можем решать любые задачи, которые Вы перед нами поставите. Если Вам нужен товар, которого у нас нет в ассортименте или на складах, — это не проблема! Вы всегда можете отправить заявку на нашу [email protected] , и мы сделаем всё возможное, чтобы доставить данный заказ на Ваш объект в кратчайшие сроки и по конкурентным ценам.

+7 (978) 209 444 9 +7 (978) 134 777 4

Сайт: везуматериалы.рф

E-mail:[email protected]

График работы: Пн-Вс с 8:00 до 18:00

Адрес: Республика Крым, город Керчь, ул. Сморжевского, 4 и Кокорина, 57А

г. Симферополь, пер. Химический 4