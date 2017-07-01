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Магазин «АВТОline» предлагает качественные оригинальные (мы работаем с прямыми поставщиками) моторные масла на розлив: TOTAL, ELF, XADO, RYMAX, G-ENERGY. Выгодно по цене, удобно по объему. Розлив масел происходит в присутствие клиента, продукция сертифицирована. А также в ассортименте фасованные автомобильные масла известных международных и отечественных брэндов: CASTROL, LUKOIL, SHELL, MOBIL, LUKY MOLLY, ZIC и тд.

Фильтра и другие автозапчасти для отечественных и иностранных авто в наличии и под заказ.

Наши цены вас приятно удивят.

Мы работаем с 9.00 до 18.00 (в субботу с 9.00 – 15.00, воскресенье - выходной)

По адресу: ул. Борзенко 20/21,

тел: +7 (978) 114 79 77