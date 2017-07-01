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Лето в самом разгаре и наступило время «жарких» скидок, в магазине детской одежды «Simba».

Скидки от 15 до 40 %* на:

- Летнюю детскую одежду с стильными принтами и декорациями, которые прекрасно подойдут, как для праздников так, и для прогулок;

- Школьную обувь, в широком и разнообразном ассортименте.

Так же в нашем магазине, было поступление элегантной и модной школьной формы 2017 для девочек, а с 25 июля в наличии будет стильная и практичная школьная форма для мальчиков.

Магазин детской одежды «Simba»- предлагает только качественные вещи для детей с рождения до 12 лет. В магазинах представлены модели от известных, проверенных производителей.

Следить за новинками, вы можете вступив в группу «ВКонтакте» https://vk.com/shop_simba



Наши магазины расположены в Керчи:

- Ул. Ворошилова 13. (в 150 метрах от Сильпо);

- Ул. Орджоникидзе 38/10. (ост. Дружба);

- Магазин SIMBA на центральном рынке. (налево от крытого корпуса).

Приятных покупок!

* срок действия с 12,07, по 27,07,2017



