Лето в самом разгаре и наступило время «жарких» скидок, в магазине детской одежды «Simba».
Скидки от 15 до 40 %* на:
- Летнюю детскую одежду с стильными принтами и декорациями, которые прекрасно подойдут, как для праздников так, и для прогулок;
- Школьную обувь, в широком и разнообразном ассортименте.
Так же в нашем магазине, было поступление элегантной и модной школьной формы 2017 для девочек, а с 25 июля в наличии будет стильная и практичная школьная форма для мальчиков.
Магазин детской одежды «Simba»- предлагает только качественные вещи для детей с рождения до 12 лет. В магазинах представлены модели от известных, проверенных производителей.
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Наши магазины расположены в Керчи:
- Ул. Ворошилова 13. (в 150 метрах от Сильпо);
- Ул. Орджоникидзе 38/10. (ост. Дружба);
- Магазин SIMBA на центральном рынке. (налево от крытого корпуса).
Приятных покупок!
* срок действия с 12,07, по 27,07,2017